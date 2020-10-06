«Прибавляет возраста»: Брухунова выбрала для прогулки клетчатую рубаху и голубые джинсы

Татьяна Брухунова полгода назад стала мамой. Она подарила Евгению Петросяну сына, которого назвали Ваганом. Причем, о том, что супруги уже давно родители, мир узнал лишь нынешней осенью – до этого момента им удавалось скрывать ребенка.

Теперь, когда тайное стало явным, Брухунова периодически показывает малыша. Недавно она отправилась с ним на прогулку. И для выхода с коляской облачилась в стильное пончо и шляпу.

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На этот раз Брухунова отправилась на улицу в клетчатой рубахе поверх водолазки, джинсах и кедах. В качестве аксессуара девушка выбрала сумочку Chanel. Стилист Руслан Громов не оценил аутфит модницы и отметил, что в ее возрасте можно выглядеть гораздо краше и интереснее.

«Не понятно почему, но Татьяна все время стремится к образу «экстравагантной ботанички» — это прибавляет ей возраста. Брухунова в целом — симпатичная молодая женщина. Если похудеть на пару килограммов, то и вовсе можно смело экспериментировать с более лаконичными образами. Я думаю, что за яркими объемными вещами Татьяна прячет далеко не идеальную фигуру и кучу комплексов.

Справка Teleprogramma.pro:

Руслан Громов — профессиональный стилист. Учился в школе искусств, закончил ряд учебных заведений по стилистике. На сегодняшний день является российским fashion-колумнистом и фотопродюсером. В прошлом работал в качестве стилиста со многими звездами шоу-бизнеса.