«Огонь»: постройневшая звезда «Папиных дочек» поразила поклонников кадром в бикини

Звезда «Папиных дочек» Дарья Мельникова — мама двух сыновей. Младшего Марк родила почти два года назад, после чего сильно прибавила в весе. До этого актриса признавалась, что в юные годы часто сидела на разных диетах, но после появления на свет второго малыша смогла прийти в форму без диет. Результатом поделилась с подписчиками в Instagram. На снимках Дарья позировала в черном бикини на пляже в Сочи.

«Идеальная! Огонь!» — похвалили ее пользователи Сети.

В 2013 году Мельникова вышла замуж за Артура Смольянинова. Через два года у пары родился сын Артур, а в 2018-м — Марк. Дарья долгое время скрывала от общественности внешность мальчиков и только недавно показала лицо младшего ребенка.