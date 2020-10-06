«Всегда славилась стилем»: Кети Топурия запечатлела себя в узких джинсах и свитере оверсайз

Кети Топурия уже больше года живет с дипломатом Львом Деньговым. Недавно певица призналась, что у них состоялась помолвка. Теперь девушка готовится к свадьбе со своим избранником. При этом уже давно ходят слухи, что артистка беременна. От прошлых отношений у нее подрастает дочка Оливия. Однако солистка группы «А’Студио» не скрывала, что мечтает завести еще двоих детей.

Летом Кети носила сарафаны, а теперь настал сезон многослойных и объемных нарядов, чем она ловко пользуется. Осенью для съемок в клипе девушка облачилась в объемный пуховик и широкие брюки. Накануне Топурия похвасталась обновками. Она примерила свитер оверсайз броского лимонного оттенка с узкими джинсами.

За счет облегающего низа казалось, что певица очень стройная. Девушка смело покрасовалась перед зеркалом. Для портала Teleprogramma.pro оценил ее лук дизайнер Сергей Никулин. Он отметил, что артистка вновь смогла создать актуальный образ.

«Кети всегда славилась стилем, хорошим вкусом. Априори, все что попадает к Кети, это всегда тренд. Певица сотрудничает с известными дизайнерами, которые находятся в топе. Мешковатый свитер это уютная такая история осенне-зимнего периода. Очень сложно сказать что-то по образу. Если говорить про тренды, то кислотные оттенки сохранят свою значимость в моде этого сезона. Если брать свитера, то мешковатые свитера тоже являются трендом. А если смотреть на общее сочетание, то на красивой девушке мешковатый свитер всегда красиво смотрится, добавляет уюта и небрежности», — высказался эксперт.

Справка Teleprogramma.pro: Сергей Никулин с юных лет стал интересоваться модой. Он окончил факультет дизайн костюма в МХПИ и занялся созданием стильных образов для важных мероприятий и для модных фотосессий. Его работы выставляются на выставках. В ноябре 2019 года его творения можно было увидеть в Гостином дворе на выставке «Образования и карьера».