«Образ на пятерку!»: 51-летняя Меньшова показала трендовый осенний аутфит

Актриса и телеведущая Юлия Меньшова в свои 51 год выглядит очень молодо. Она правильно подбирает гардероб, в котором преобладает классическая и одежда стиля кэжуал. В очередной раз звезда экрана продемонстрировала безупречный вкус, представ перед поклонниками в трендовом аутфите.

Юлия Меньшова выбрала широкие серо-голубые брюки и белую блузу. Утеплиться ей помогла свободная безрукавка бордового оттенка. В тон ей звезда подобрала ботинки и сумку. Мы попросили дизайнера одежды Сергея Никулина оценить наряд Меньшовой. И эксперт портала Teleprogramma.pro пришел в настоящий восторг.

«Какой красивый вкусный образ получился у Юлии! В цветовой гамме мы видим сочетание оттенков бордо и серого с молочным, и смотрится все очень гармонично. Безрукавки – это тренд сезона осень — зима. Плюс дополнительный модный акцент в виде увеличенного плеча добавляет образу изюминки. Силуэтная линия выстроена пропорционально и очень грамотно. Получился повседневный, классический интересный образ на пятерку!» — похвалил эксперт Меньшову.

Справка Teleprogramma.pro: Сергей Никулин окончил факультет дизайн костюма в МХПИ. Занимается созданием стильных образов для важных мероприятий и для модных фотосессий.