Без белья: невеста Максима Виторгана предстала в кожаном тренче на голое тело

Грузинская актриса Нино Нинидзе является дочкой Ии Нинидзе, которая прославилась в кино. Многие отмечают, что девушка унаследовала красоту своей именитой мамы. Не удивительно, что с ней встречается Максим Виторган. Даже большая разница в возрасте не смущает пару. После развода с Ксенией Собчак артист не спешит снова связывать себя узами брака. Нино тоже рассталась со своим мужем Кириллом Плетневым. Теперь она заботится о пятилетнем сыне Александре.

Минувшим летом Нинидзе отдохнула с Виторганом в Турции. Они нежились на солнце и катались на яхте. Теперь девушка снова погрузилась в рабочую атмосферу. Но это не мешает ей порой проводить время в удовольствие. Так накануне актриса снялась в провокационной фотосессии. Она позировала перед фотографом в стильным кожаном тренче и босоножках на шпильке. Нино надела наряд на голое тело, отказавшись от нижнего белья.

Исполнительница роли в сериале «Отель «Элеон» сделала элегантную укладку, а также подчеркнула свою природную красоту неброским макияжем с дымчатыми тенями и нюдовой помадой в розовом оттенке. Она грациозно позировала, приложив руку к лицу. Потом актриса стала идти к камере и наклонилась, засветив красивый бюст.

«Нестабильная осень выдалась, но какая солнечная… интересно, что же будет дальше?» — написала звезда.

Поклонники восхитились красотой девушки. «Какая же вы красавица!!», «Очень красивая», «Какая у вас нежная, а главное, открытая миру, приветливая и лучистая красота!», «Вы похожи на леди Ди», «Твой силуэт манит», «Провокация», — стали комментировать пост подписчики.