Мама на стиле: Порошина вслед за Утяшевой облачилась в горчичный костюм

Мария Порошина не перестает удивлять поклонников. В свои 46 лет она может похвастаться моложавым видом и подтянутой фигурой. И это при том, что в 2019 году артистка снова стала мамой. Она родила долгожданного сына Андрея от таинственного мужчины, чью личность предпочитает не раскрывать. От прошлых отношений у актрисы есть дочки: Полина, Серафима, Аграфена и Глафира. Они поддерживали ее, когда Мария участвовала в шоу «Танцы со звездами». К слову, это было минувшей зимой.

Теперь Порошина снова снимается в разных проектах. Летом она отмечалась на съемочной площадке сериала «Родители». Сейчас, по всей видимости, артистка тоже не сидит без дела. В Instagram она опубликовала снимок, на котором позирует среди стоянки домов на колесах. Артистка предстала в спортивном трикотажном костюме горчичного цвета, который актуален в этом сезоне, и кроссовках. Волосы Порошиной были собраны в хвост, а природная красота подчеркнула неброским макияжем.

Недавно в похожем костюме отметилась Ляйсан Утяшева. Она предпочла песочный оттенок. Знаменитость в микроблоге показал несколько своеобразных экспонатов. Однако поклонники заверили, что любовались только Марией. Более того, многие были удивлены, в какой форме находится многодетная мама. Звезда получила сотни комплиментов.