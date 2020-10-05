В кружевах и атласе: Кудрявцева в силуэтном черном платье-футляре предстала в гримерной

Лера Кудрявцева летом жаловалась на головные боли. Несмотря на загруженность, знаменитость успела отдохнуть в Адлере и Турции. Телеведущая признавалась, что работа накладывает свой отпечаток. Часто она переживает за своих героев, которые откровенничают на шоу «Секрет на миллион». Более того, девушка уже 25 лет работает в шоу-бизнесе, где почти каждый день случаются скандалы. Однако в интервью Ксении Собчак звезда призналась, что обожает свою работу.

больше по теме Лера Кудрявцева в брючном костюме изумрудного цвета запечатлелась с новым соведущим Светская львица поделилась свежими кадрами со съемок передачи «Звезды сошлись».

Кудрявцева зачастую делится кадрами со съемок передач. Она любит подчеркивать фигуру стильными нарядами. Девушка подбирает женственные образы. Лера на днях похвасталась брючным костюмом изумрудного цвета. Блондинка получила множество комплиментов. Телеведущая не скрывает, что делает все, чтобы хорошо выглядеть.

А на очередные съемки она приехала в платье. Лера решила покрасоваться перед зеркалом в гримерной в киностудии имени Горького. На этот раз она позировала в силуэтном платье-футляре из черного атласа. Манжеты и зона декольте была украшена белым кружевом. Блондинка с удовольствием показала свой образ, а также навела камеру на гримерку, показав всех своих коллег. По-прежнему после карантина в студии не появляются зрители.

Поклонники восхитились лаконичным нарядом звезды. Многие считают, что после лета Кудрявцева похорошела. «Какая красотка», «Ну кукла», «Вот это наряд», «Черный идет вам», «Такая стройная», — стали обсуждать кадры пользователи Сети.