«Хороша!»: 71-летняя Пугачева в куртке и джинсах по фигуре устроила дефиле в поместье Галкина

71-летняя Алла Пугачева устроила импровизированное дефиле в поместье Максима Галкина. Ранее ведущий программы «Лучше всех!» на Первом канале рассказал о том, почему построил такой большой дом, визуально напоминающий замок. Как говорит шоумен, он хотел, чтобы у всех гостей была своя отдельная комната. Когда, к примеру, к звездной маме приезжает Кристина Орбакайте с семьей — всех их размещают в разных спальнях. Также Максим подметил, что он стал первым кто обеспечил Аллу Борисовну жильем. Иными словами, она переехала жить к нему — став полноправной хозяйкой в доме мужа.

На архивных кадрах, которые возлюбленный Пугачевой опубликовал в личном микроблоге, певица предстала в укороченной куртке из денима, узких брюках скинни по фигуре, молодежных белых кроссовках, и черной блузке. Образ артистки дополнили митенки и объемная прическа — изюминка Аллы Борисовны, так по крайней мере говорит об укладке певицы историк моды Александр Васильев.

«Хороша!» — восхитился Максим Галкин.

Примадонна покружилась в кадре и послала поклонникам воздушный поцелуй, пококетничав на камеру. Максим не скрывает, что его вторая половинка обладает весьма задорным характером и веселым нравом. По словам шоумена, на фоне своей жены, он чувствует себя зрелым мужчиной в летах.