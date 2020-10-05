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«Образ вполне складный»: Карина Андоленко позировала на балконе в изумрудном винтажном платье

Образ актрисы разобрал эксперт портала Teleprogramma.pro Руслан Громов.

«Образ вполне складный»: Карина Андоленко позировала на балконе в изумрудном винтажном платье
Карина Андоленко. Фото: instagram.com/karina_andolenko

Звезда сериала «Спасская» Карина Андоленко — одна из востребованных ныне молодых актрис. На днях на Первом канале состоялась премьера детективного сериала, в котором девушка сыграла главную роль. На экране Андоленко раскрывает запутанные дела, появляясь в кадре в непримечательных повседневных нарядах, а в своем Instagram она то и дело позирует на фото в утонченных платьях.

Карина предстала в изумрудном бархатном платье, облегающем фигуру. Эксперт портала Teleprogramma.pro Руслан Громов отметил, что винтажный стиль сейчас активно заполняет гардеробы модниц.

«Образ вполне складный, обольстительное платье в стиле ретро. Хороший винтаж не выходит из моды. Если углубиться в образ Карины, укладка волос хорошо дополняет данное платье, а вот к макияжу большие вопросы, этому наряду нужен более выразительный макияж, ну или, по крайней мере,  яркие губы, в идеале бордовые или алые», — рассказал Громов.

Справка Teleprogramma.pro:

Руслан Громов — профессиональный стилист, fashion-колумнист и фотопродюсер. Учился в школе искусств, закончил несколько учебных заведений по стилистике.

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