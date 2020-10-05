Утеплилась: 45-летняя Навка «выгулила» в парке дутую клетчатую куртку и сливовые полусапожки

45-летняя Татьяна Навка, как считает историк моды Александр Васильев, обладает весьма незаурядной внешностью — она красива и обаятельна. Также ведущий программы «Модный приговор» на Первом канале уточнил, что жена Дмитрия Пескова всегда одевается в соответствии со своим возрастом и занимаемым статусом. В гардеробе олимпийской чемпионки в танцах на льду сложно найти наряды длины мини, чрезмерно откровенные аутфиты. По словам искусствоведа, спортсменка одевается скромно, но всегда со вкусом. А ее фигура позволяет ей примерять облегающие платья-футляры или брюки-дудочки.

В осеннем парке Татьяна Навка «выгулила» яркий лук: она облачилась в дутую клетчатую куртку, светлый оттенок которой удачно перекликался с белокурыми локонами фигуристки. Аутфит дополнили сливовые полусапожки и облегающие брюки по фигуре. А распущенные волосы добавили образу динамики и движения.