«Смотрится круче!»: Собчак в изумрудном платье плиссе и «казаках» позировала на набережной

Модный эксперт портала Teleprogramma.pro Сергей Никулин отметил, что светская львица поддержала стремление дизайнеров сочетать не сочетаемое, но при этом ей удалось выглядеть красиво.

Ксения Собчак знает, как привлечь к себе внимание. В молодости она часто облачалась в экстравагантные образы. Теперь телеведущая выбирает сдержанные наряды, зачастую в винтажном стиле. По мнению блондинки, ее вкус стал лучше. Она теперь позволяет себе критиковать многих коллег по шоу-бизнесу, включая Леру Кудрявцеву. При встрече с артистами девушка старается осмотреть их гардероб и сделать выводы.

Сама Ксения каждый сезон покупает новые наряды. Этой осенью она успела отметиться, как в пальто, свитере, вечернем платье и юбке миди. Теперь журналистка похвасталась очередным луком. Она облачилась в платье плиссе изумрудного цвета, поверх которого накинула жакет, похожий на твидовый. Дополняли образ «казаки». Собчак позировала на набережной, демонстрируя элегантную укладку.

«Моя мама любит прийти ко мне и показать, как незнакомые люди пишут ей письма, хвалят меня, присылают какие-то комплиментарные отзывы. И очень удивляется когда я говорю — мамочка, мне приятно, но это неважно», — поделилась звезда.

А для портала Teleprogramma.pro дизайнер Сергей Никулин оценил осенний аутфит Ксении.

«Я понимаю, что человек оделся, вышел и сфотографировался. Это явно не ковровая дорожка и не светское мероприятие. Если брать платье, то оно в тренде. Мне очень нравится платье и сочетание с жакетом и сапогами. Я прекрасно понимаю, что сейчас такие миксы показывают на подиуме, где сочетают не сочетаемое. И чем больше разнится образ, тем это гораздо круче смотрится. Если резюмировать, то вау сказать не хочется, но это имеет место быть», — высказался эксперт.

Справка Teleprogramma.pro: Сергей Никулин с юных лет стал интересоваться модой. Он окончил факультет дизайн костюма в МХПИ и занялся созданием стильных образов для важных мероприятий и для модных фотосессий. Его работы выставляются на выставках. В ноябре 2019 года его творения можно было увидеть в Гостином дворе на выставке «Образования и карьера».