Алла Пугачева в черном пальто и шляпе произнесла речь на прощании с Александром Кальяновым

Алла Пугачева в последнее время не часто появляется на публике, хоть и принимает у себя в замке гостей. Но 4 октября она пришла на прощание с Александром Кальяновым. Музыкант умер 2 октября на 74-м году жизни после продолжительной борьбы с раком. Близкие решили его кремировать и захоронить на Хованском кладбище. Примадонна дружила со звукорежиссером. «Часть моей творческой жизни», — так она назвала его, узнав о его смерти.

На прощание Пугачева пришла с мужем Максимом Галкиным. Они принесли букет желтых цветов. Примадонна выдержала траурный образ. На ней было платье миди со складками, поверх коротого она надела тонкое пальто. Шляпа с небольшими полями, темные колготки и туфли на каблуке с ремешком дополнили ее лук. Лакончиный наряд позволил артистке подчеркнуть стройные ноги. Она произнесла речь перед всеми, кто пришел на прощание с музыкантом.

«Или я бесцельно прожил жизнь как дурак последний, или жизнь моя удалась. Я думаю, что Сашина жизнь удалась», — произнесла артистка.

Один из гостей, пришедших на прощание, запечатлел звезду на камеру. Поклонники скорбили вместе с Аллой Борисовной. Многие знали, какой вклад он внес в ее жизнь. Кальянов впервые предстал в роли певца на «Рождественских чтениях», а уже после он выпустил 10 альбомов. Игорь Крутой, Николай басков, Владимир Пресняков, Кристина Орбакайте знали его и выразили соболезнования его родным.