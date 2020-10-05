«Как можно быть такой красивой?»: Климова позировала в припыленном небесно-голубом пальто на лестнице

Екатерина Климова для многих своих поклонников является эталоном красоты и иконой стиля. Звезда теленовеллы «Бедная Настя» пристально следит за модными трендами и часто следует им.
В последнее время она стала чаще появляться в свете в одежде припыленных оттенков. По мнению имидж-стилиста Ольги Трофимовой, они действительно сейчас очень актуальны, кроме того, невероятно идут актрисе. Особенно хорошо на ней смотрятся приглушенные тона голубого, мятного, василькового, а также молочный цвет и светло-розовый.
В День учителя Климова запечатлелась в своих любимых оттенках на лестнице. Она примерила небесно-голубое пуховое пальто, сочетав его с каштановым лонгсливом, — все в их припыленных вариантах.
«Как можно быть такой красивой?», «Как же я Вами восхищаюсь! Вы необыкновенная женщина!», «Изумительна!», «Как всегда, само очарование», «Как же Катя прекрасна», — отреагировали на фото артистки в ее микроблоге фолловеры.