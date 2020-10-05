«Скучаю по теплым и солнечным дням»: Ева Канчельскис запечатлелась на яхте с лимонном купальнике

Дочь футболиста Андрея Канчельскиса и Инны Михайловой Ева в Instagram поделилась красивым кадром. Девушка сфотографировалась на шикарной яхте. На снимке она лежит на палубе в трендовом купальнике лимонного цвета. На Еве Канчельскис красивые солнцезащитные очки.

«Скучаю по теплым и солнечным дням». Ева Канчельскис

«Красавица. Дай бог счастья тебе», «Девочка-лето. Необыкновенно нежная», «Ева, очень хорошо выглядишь. Ты просто сказка», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что Ева Канчельскис родилась в марте 1999 года в Глазго. Тогда ее отец играл за команду из этого шотландского города. Позже Андрей Канчельскис расстался со своей женой, которая вышла замуж за музыканта Стаса Михайлова. Как известно, у певца прекрасные отношения с Евой. Она частый гость в доме матери и исполнителя.

Кстати, у Евы Канчельскис есть родной брат. Он старше ее на шесть лет. Его также, как и отца Евы, зовут Андрей.