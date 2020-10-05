Нетребко в лимонном плаще и укороченных «брюках-сигаретах» восхитила стилиста Пугачевой

Анна Нетребко прогулялась по Москве со своей подругой. Оперная певица не изменила своему привычному стилю и примерила яркий наряд в трендовых расцветках.

На сей раз на звезде мирового масштаба оказался лимонный плащ на «молнии» в его припыленном варианте, а вот трендовая плетеная сумочка оказалась насыщенного цвета. На ноги артистка надела классические лоферы и укороченные брюки-сигареты.

По мнению ведущей программы «Модный приговор» Эвелины Хромченко, варианты брюк по щиколотку и выше моментально омолаживают образ и делают его современным. Похоже, что со знаменитым фэшн-экспертом также солидарен и стилист Аллы Пугачевой Игорь Гуляев. Свой восторг по поводу аутфита Анны он выразил в виде «лайка» под фото в ее микроблоге.

Отметим также, что подобную сумку, как у Нетребко, выбрали многие отечественные звезды в этом сезоне. Например, свой стильный комплект с плащем, лоферами, укороченными брюками и аналогичным аксессуаром черного цвета составила также Ксения Бородина.