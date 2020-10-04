«В тыквах»: Собчак в жакете с «мужского плеча» и романтичном платье предстала на людях

38-летняя телеведущая появилась в монохромном луке на закрытии гольф-клуба в Сколково.

Журналистка Ксения Собчак чаще всего рассказывает в своем микроблоге про авторскую программу на YouTube. Но в последнее время знаменитость стала публиковать и модные новинки своего гардероба в сети. Генеральный продюсер телеканала «Супер» продемонстрировала на одном из последних развлекательных мероприятий в Сколково принтованное романтичное платье в пол и ботинки в тон наряду. Свежий снимок Собчак разместила в личном аккаунте.

Для выхода Ксения Анатольевна предпочла атласное платье и жакет с «мужского плеча», который дополнила кожаным ремнем. Стоит отметить, что все аксессуары и одежда Собчак были представлены в одинаковой цветовой гамме. Экс-ведущая «Дома-2» составила многослойный монохромный образ. Лаковые ботильоны бывшей жены актера Максима Виторгана тоже гармонично вписались в представленную палитру.

Что касается прически и макияжа, Собчак выбрала естественный подход. Волосы она слегка завила, сделав плавные волны. А на губы нанесла едва заметную розовую помаду.

«Натюрморт в тыквах», — пошутила Ксения.

Поклонники по достоинству оценили новый лук телеведущей: