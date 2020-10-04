«Счастье рядом»: дочь Елены Изаксон в брюках по щиколотку и джемпере прогулялась по осеннему лесу

Дочка именитого композитора и певца Дмитрия Маликова учится в МГИМО. При этом Стефания увлекается модой. Вместе с подружками юная представительница известной фамилии решила открыть собственное дело и связано оно с женскими нарядами. Так, каждая желающая может приобрести дизайнерское платье от дочери популярного артиста. По словам Стеши, она еще будучи ребенком, любила перекраивать наряды, придумывать новые фасоны. Девочка постоянно хотела что-то изменить в своем гардеробе, украсить платья с помощью пайеток, бантиков и другой бижутерии. А повзрослев, наследница Елены Изаксон решила превратить хобби в прибыльное дело.

Звездные родители Стефанию во всем поддерживают. И это не удивительно. Ведь возлюбленная артиста всю себя посвятила семье — мужу и детям. Помимо дочери у пары есть общий двухлетний сын Марк.

«Счастье рядом!!» — отметила Стеша, поделившись с поклонниками свежим снимком в микроблоге.

В кадре дочка Елены Изаксон отметилась в простом сером джемпере, укороченных брюках по щиколотку, а дополнили лук Стеши жакет в стиле оверсайз и кроссовки на шнуровке. Белокурые локоны девушка оставила распущенными, завив волосы крупными волнами на голливудский манер. Примечательно, что для прогулки по осеннему лесу Стефания выбрала комфортный наряд на каждый день в спокойной цветовой палитре.