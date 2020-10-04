Гороскоп для всех знаков зодиака на октябрь
Видео
«Жизнь других» в Дании: в школах не задают «домашку», а в армию попадают,…
Жанна Бадоева
Звездный гость

Модный аксессуар: Хилькевич поддержала тренд на винтажные очки-телевизоры

33-летняя актриса тщательно следит за модой.

Модный аксессуар: Хилькевич поддержала тренд на винтажные очки-телевизоры
Анна Хилькевич в базовой белой рубашке с коротким рукавом. Фото: Instagram.com/annakhilkevich

Исполнительница роли Маши Беловой в сериалах «Универ. Новая общага» и «СашаТаня» отправилась на прогулку в очках с большой оправой и «рваных» джинсах прямого кроя. Свежий снимок девушка разместила в своем микроблоге.

Примечательно, что актриса выбрала популярные в последнее время среди знаменитостей очки-телевизоры. Отдала предпочтение такой оправе и певица Валерия.

Напомним, что Анна Хилькевич уже не в первый раз использует трендовые элементы для своего аутфита. Недавно знаменитость продемонстрировала в качестве новой прически модные дреды. В этом образе она отдала предпочтение небрежному пучку на голове.

«Отличное фото!» — прокомментировал один из подписчиков Хилькевич.

Анна Хилькевич
Анна Хилькевич не только показала модный наряд, но и рассказала о занятиях спортом. Фото: Instagram.com/annakhilkevich

Напомним, что актриса публикует в своем профиле не только фотографии модных образов, но и снимки дочерей Арианны и Марии. Анна записывает забавные видео из жизни девочек, чем и умиляет фанатов.

«Какие красавицы!», «Хорошее воспитание, Анечка!», «Милашки!», «Какие чудесные детки!», — пишут поклонники под видеороликами.

Тэги

Анна ХилькевичВалерияВлад ЛисовецЗвездный стильмодные джинсымодный lookочки-телевизоры