Модный аксессуар: Хилькевич поддержала тренд на винтажные очки-телевизоры

Исполнительница роли Маши Беловой в сериалах «Универ. Новая общага» и «СашаТаня» отправилась на прогулку в очках с большой оправой и «рваных» джинсах прямого кроя. Свежий снимок девушка разместила в своем микроблоге.

Примечательно, что актриса выбрала популярные в последнее время среди знаменитостей очки-телевизоры. Отдала предпочтение такой оправе и певица Валерия.

Напомним, что Анна Хилькевич уже не в первый раз использует трендовые элементы для своего аутфита. Недавно знаменитость продемонстрировала в качестве новой прически модные дреды. В этом образе она отдала предпочтение небрежному пучку на голове.

«Отличное фото!» — прокомментировал один из подписчиков Хилькевич.

Напомним, что актриса публикует в своем профиле не только фотографии модных образов, но и снимки дочерей Арианны и Марии. Анна записывает забавные видео из жизни девочек, чем и умиляет фанатов.