В алых сапогах: Самбурская примерила модное романтичное платье в горох

В одно время телеведущая Настасья Самбурская кардинально поменяла имидж. Девушка стала носить короткую стрижку и отказалась почти от всех платьев в гардеробе. Однако не так давно актриса вновь вернулась к элегантным нарядам и длинным волосам. Свежий снимок нового образа Самбурская опубликовала в личном профиле.

Исполнительница роли Кристины Соколовской в сериалах «Универ. Новая общага» и «СашаТаня» отдала предпочтение романтичному платью в пол с принтом в виде модного гороха. Поверх него Настасья надела черное, усыпанное пайетками, пальто. А завершила образ актриса красными сапогами на шпильке. Что касается макияжа, еще одним ярким акцентом в образе артистки стала помада. Ее цвет был подобран в тон обуви.

«Одна Настасья хорошо, а две лучше. Одна — домашняя кошечка, борщ варит. Вторая — пошла в комментариях обстреливаться», — сказала о себе Настасья.

Поклонники Самбурской рады переменам в стиле актрисы. Большинство подписчиков оставило положительные комментарии под фото: