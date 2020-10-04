Гороскоп для всех знаков зодиака на октябрь
Видео
«Жизнь других» в Дании: в школах не задают «домашку», а в армию попадают,…
Жанна Бадоева
Звездный гость

«Спасатель Малибу»: Сергей Лазарев в красных шортах поделился мечтами об отдыхе в Майами

37-летний артист ностальгирует по путешествиям.

«Спасатель Малибу»: Сергей Лазарев в красных шортах поделился мечтами об отдыхе в Майами
Сергей Лазарев показал модный лук на осень. Фото: Instagram.com/lazarevsergey

Певец Сергей Лазарев привык делится с подписчиками фотографиями концертных образов и аутфитов на каждый день. Недавно в микроблоге артиста появился свежий снимок Лазарева на фоне пальм в ярко-красном костюме.

Примечательно, что снимок архивный. Отец Никиты и Анны Лазаревых опубликовал кадр с отдыха в Майями. Таким способом поп-исполнитель показал, что очень скучает по своим путешествиям и незапланированным каникулам.

 «Сейчас бы к океану, а не вот это  все… Спасатель Малибу!! На страже порядка! Хорошего солнечного дня!» — написал под фото Лазарев.

Обладатель платинового статуса про продажам музыкальных альбомов надел для прогулки по берегу океана красные шорты и такого же цвета футболку свободного кроя. Дополнил образ Лазарев белыми кроссовками и темными очками. Как и многие артисты российского шоу-бизнеса, музыкант отдал предпочтение монохромному стилю.

Отметим, что не только Лазарев предпочитает красный цвет в своем гардеробе. Ранее Анастасия Волочкова выбрала алый как основной цвет своего образа.

Певец Сергей Лазарев
Сергей Лазарев мечтает о поездке к океану. Фото: Instagram.com/lazarevsergey

Напомним, что недавно артист отправил своего младшего ребенка в детский сад. Знаменитый папа признался, что двухлетняя Аня стала более самостоятельной в садике.

Тэги

Анастасия ВолочковаЗвездный стилькрасный цветМодные трендыСергей ЛазаревСтиль «Монохром»