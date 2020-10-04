«Спасатель Малибу»: Сергей Лазарев в красных шортах поделился мечтами об отдыхе в Майами

Певец Сергей Лазарев привык делится с подписчиками фотографиями концертных образов и аутфитов на каждый день. Недавно в микроблоге артиста появился свежий снимок Лазарева на фоне пальм в ярко-красном костюме.

Примечательно, что снимок архивный. Отец Никиты и Анны Лазаревых опубликовал кадр с отдыха в Майями. Таким способом поп-исполнитель показал, что очень скучает по своим путешествиям и незапланированным каникулам.

«Сейчас бы к океану, а не вот это все… Спасатель Малибу!! На страже порядка! Хорошего солнечного дня!» — написал под фото Лазарев.

Обладатель платинового статуса про продажам музыкальных альбомов надел для прогулки по берегу океана красные шорты и такого же цвета футболку свободного кроя. Дополнил образ Лазарев белыми кроссовками и темными очками. Как и многие артисты российского шоу-бизнеса, музыкант отдал предпочтение монохромному стилю.

Отметим, что не только Лазарев предпочитает красный цвет в своем гардеробе. Ранее Анастасия Волочкова выбрала алый как основной цвет своего образа.

Напомним, что недавно артист отправил своего младшего ребенка в детский сад. Знаменитый папа признался, что двухлетняя Аня стала более самостоятельной в садике.