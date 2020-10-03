«Главной принцессе»: Дайнеко показала пышное платье из белого фатина со шлейфом для дочки

Певица заранее подготовилась ко дню рождения своей наследницы, которой исполнилось пять лет.

Виктория Дайнеко недавно вернулась из США, где провела три месяца с дочкой. Певица не могла вернуться домой из-за отмены рейсов, поэтому едва не пришла в отчаяние. Однако девушке в итоге удалось попасть на борт самолета и прилететь в Москву. К слову, свою наследницу артистка скрывает. Она ни разу не показывала ее лица, а также держит в тайне имя девочки. Ходили слухи, что ребенка зовут Лидия, но звезда эту информацию опровергла.

Со своим бывшим мужем барабанщиком группы DrumCast Дмитрием Клейманом она поддерживает отношения и не запрещает музыканту видеть дочку. В начале октября Виктория решила похвастаться обновками, которые купила наследнице. Певица подготовилась к первому юбилею девочки. Сначала из большой розовой коробки она достала пышное платье из белого фатина со шлейфом.

«Письмо главной принцессе, которой завтра будет пять лет. Ну и то самое платье. заказ дочери был на большое пышное платье белого и голубого цвета. Вот одно такой вариант, шлейф отстегивается. Можно его сделать коротким», — поделилась звезда.

Также она купила несколько пар обуви для именинницы. Девушка показала пару бархатных сиреневых туфель и белые туфли из кожи. Кроме того, певица показала несколько ободков.

«Туфли очень мягкие, замшевые, кожаные с ортопедической стелькой. И корона — это главный атрибут любой принцессы!» — пояснила Дайнеко.

Также артистка похвасталась и своим нарядом. Для знаменательного дня Виктория выбрала белое силуэтное платье-футляр с глубоким декольте. Черный пояс дополнил лук и подчеркнул ее талию. Сам праздник артистка показывать не стала. Она предпочитает оберегать дочку от лишнего внимания.