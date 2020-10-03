Невестка Орбакайте в широких брюках и трендовой косынке позировала у бывшей дачи Пугачевой

Никита Пресняков не любит публичность, хоть и родился в звездной семьей. Общеизвестно, что он сын Кристины Орбакайте и Владимира Преснякова. Более того, его бабушка сама Алла Пугачева. Три года назад частью его семьи стала Алена Краснова. Он сыграл свадьбу с молодой моделью. Теперь влюбленные неразлучны. Они не торопятся становиться родителями, предпочитала наслаждаться молодостью. Минувшей весной пара провела время в особняке возле реки Истра, на бывшей даче Примадонны. Недавно певица переписала дом на внука.

больше по теме Невестка Орбакайте в клетчатом пальто и велосипедках пришла с внуком Пугачевой на съемку Никита Пресняков принял участие в новом проекте. Но деталями с подписчиками делиться не стал.

Теперь Пресняков еще чаще отдыхает за городом. Он любит устраивать там пикники на лужайке, а также веселиться с друзьями. Невестка Орбакайте все чаще устраивает там фотосессии. Накануне пара снова побывала в особняке. Алена предстала в черных кюлотах и топе в тон. На ее голове красовалась косынка, которая стала трендовой в этом сезоне. В руках девушка держала сумку Prada. Ей удалось выдержать монохромный лук в одном цвете.

Жена Никиты дефилировала на крыльце, демонстрируя свой образ. «Осеннее настроение», — отметила Краснова.

Поклонники восхитились образом модели. Многие отметили, что она становится все более грациозной. «Загипнотизированы вашим стилем», «Какая красивая», «Марго Робби?», «Слишком много черного», «Красивая девушка, но женственности не хватает. Наверное это придет позже…», — прокомментировали пост подписчики. К слову, Алена не скрывает, что любит делать покупки. По этой причине девушка часто продает вещи из своего гардероба, чтобы освободить место.