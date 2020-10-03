В осенних тонах: Ани Лорак отметилась в облегающих брюках с высокой посадкой и горчичной куртке

Ани Лорак минувшее лето посвятила семье и отдыху. Певица провела время в Греции. Там она загорала и купалась, а также устраивала прогулки с дочкой Софией. Приезжал на курорт и Филипп Киркоров, который близко дружит с коллегой и является крестным отцом ее ребенка. Однако уже в сентябре Каролина (настоящее имя певицы, — Прим. ред.) вернулась в столицу. Она стала посещать светские рауты и давать концерты.

Поклонники не перестают восхищаться тем, как выглядит Лорак в 42 года. Она по-прежнему может похвастаться осиной талией и моложавым видом. Накануне певица увиделась с Сергеем Лазаревым. Они поужинали в ресторане. А теперь девушка показала кадры из гримерки. Перед выступлением она запечатлела себя в сверкающем силуэтном платье с глубоким декольте и босоножках. Каролина спела вживую свой хит, похваставшись нарядом.

Позже звезда позировала уже у автобуса на улице. После выступления она решила насладиться теплой осенней погодой. Лорак была облачена в черные брюки слим с высокой посадкой и куртку бомбер горчичного цвета, который стал одним из самых трендовых в этом сезоне. Остроносые ботильоны и сумка дополнили ее лук. Поклонники восхитились тем, как выглядит артистка. Многие осыпали ее комплиментами.

«Дива во плоти», «Какая роскошная», «Вам идет платье, но эта куртка просто шик», «Певица в ночи», «Такая красивая, невозможно», «Всегда стильная, обожаю», — стали писать пользователи Сети.