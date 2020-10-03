Стильная осень: Юдашкина отправилась на прогулку по парку в белоснежном пальто

Жена знаменитого кутюрье Марина Юдашкина в свои 62 года обладает фигурой на зависть. Светская львица регулярно появляется на публике в нарядах, подчеркивающих все ее достоинства. На прошедшее светское мероприятие от журнала GQ Марина выбрала стильное черное асимметричное платье длины миди.

На этот раз жена модельера поделилась фотографией с прогулки по осеннему парку. Модница выбрала для хорошей погоды футболку и джинсы, которые подвернула и акцентно выделила щиколотки, а в качестве верхней одежды надела белое пальто. Поклонникам такой удобный стильный look пришелся по душе.

«Марина, всегда Вами любуюсь. Вы особенная, Вы само совершенство», «Какая вы шикарная женщина», «Марина, вы прекрасны, парк очарователен и конечно же осень тоже не подкачала — она превосходна», «Какое пальто молочное! Сказочное», «Красотка», — пишут в комментариях.