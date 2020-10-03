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Акцент на пресс: Барановская появилась на вечеринке в смокинге и белых брюках-палаццо с лампасами

Стилист Анастасия Пахолкова обратила внимание в образе звезды на кроп-топ, подчеркнувший талию.

Акцент на пресс: Барановская появилась на вечеринке в смокинге и белых брюках-палаццо с лампасами
Юлия Барановская. Фото: Global Look Press.

Юлия Барановская этой осенью все чаще появляется на публике с новой прической – она полюбила мелкие кудри. Накануне девушка снова выгуляла стильную укладку. Она появилась на вечеринке одного из столичных заведений с пышной шевелюрой. Образ телеведущей составили кроп-топ, черный смокинг и белые брюки-палаццо с лампасами.

Однако, по мнению модного эксперта портала Teleprogramma.pro Анастасии Пахолковой, в данном аутфите такая прическа неуместна. И лучше бы ее заменить.

«На этот раз Юлия вышла в свет в брюках-палаццо в пол с лампасами, которые продублированы и на удлиненном жакете, а завершен образ обувью на каблуке.

Не могу не отметить кроп-топ, красиво подчеркнувший пресс звезды.

Черно-белый аутфит, безусловно, ей к лицу. Единственное, что я бы заменила — это прическа. Здесь уместнее было бы затянуть волосы в тугой хвост или пучок», — отметила имиджмейкер.

Справка Teleprogramma.pro

Анастасия Пахолкова — имидж-стилист, персональный шопер, онлайн-консультант по стилю. Прошла обучение в школе Restyle studio.

Анастасия Пахолкова
Анастасия Пахолкова. Фото: личный архив

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