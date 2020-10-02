Анна Седокова в красном плаще из латекса и босоножках презентовала свою книгу

Певица Анна Седокова вновь взялась за писательское ремесло и уже презентовала свою вторую книгу. Первая под названием «Искусство соблазнения» увидела свет десять лет назад. На этот раз 37-летняя певица решила рассказать всю правду о своей жизни, поэтому издание получилось биографическим — «Я сильная. Я справлюсь».

Обложку издания сделали ярко-красной. В таких же оттенках появилась и Седокова на презентации. Певица надела латексный плащ с широким поясом. Той же цветовой палитры были и босоножки с тонкими ремешками на лодыжках. Волосы поп-дива собрала в высокий хвост.

В сентябре у Седоковой случилось одно из главных событий. Она вышла замуж в третий раз. Избранником певицы стал баскетболист Янис Тимма. Об отношениях с ним экс-солистка группы «ВИА Гра» сообщила еще в прошлом году. А этим летом он сделал Анне предложение.