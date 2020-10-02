Летящий силуэт: Пегова показала любимое платье макси с белым кружевным воротничком

42-летняя Ирина Пегова рассекретила свое любимое платье. Так, на личной страничке в Instagram актриса поделилась свежим снимком, представ в своей гримерной. Перед объективом фотокамеры экс-возлюбленная Дмитрия Орлова позировала в движении, отказавшись от статичных снимков. Таким образом, Ирина продемонстрировала летящий силуэт платья за счет юбки клеш. Монохромный наряд актрисы дополнил белый кружевной воротничок. Примечательно, что знаменитость отдала предпочтение приталенному платью, подчеркнув особенности фигуры.

«Любимое платье», — отметила актриса.

Историк моды Александр Васильев говорил о том, что Ирина Пегова обладает весьма женственной фигурой — у нее есть все необходимые изгибы — и к тому, же пышная грудь. Поэтому искусствовед советовал актрисе отказаться от пестрых нарядов в цветочек, заверив, что ей больше бы подошли лаконичные платья.