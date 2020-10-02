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В стиле осени: Туктамышева в горчичных брюках накинула на плечи фисташковый джемпер

Фигуристка сделала ставку на яркие оттенки.

В стиле осени: Туктамышева в горчичных брюках накинула на плечи фисташковый джемпер
Елизавета Туктамышева. Фото: instagram.com/liza_tuktik

Фигуристка Елизавета Туктамышева продолжает свою спортивную карьеру и часто радует поклонников не только номерами на льду, но и образами в повседневной жизни. В один из осенних солнечных дней она решила сделать ставку на яркую цветовую палитру.

Лиза надела актуальные горчичные классические брюки по фигуре и белую футболку. Поверх нее на плечи набросила фисташкового оттенка свитер. На волосах сделала объемную укладку и собрала локоны, оставив лишь несколько прядей у лица.

«Такая солнечная! Красотка», — писали пользователи Сети.

Фигуристка тренируется у Алексея Мишина. Ее соперницами на льду являются Александра Трусова, Алена Косторная, Евгения Медведева. Последняя недавно вновь вернулась в команду к Этери Тутберидзе.

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