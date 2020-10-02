В стиле осени: Туктамышева в горчичных брюках накинула на плечи фисташковый джемпер

Фигуристка Елизавета Туктамышева продолжает свою спортивную карьеру и часто радует поклонников не только номерами на льду, но и образами в повседневной жизни. В один из осенних солнечных дней она решила сделать ставку на яркую цветовую палитру.
Лиза надела актуальные горчичные классические брюки по фигуре и белую футболку. Поверх нее на плечи набросила фисташкового оттенка свитер. На волосах сделала объемную укладку и собрала локоны, оставив лишь несколько прядей у лица.
«Такая солнечная! Красотка», — писали пользователи Сети.
Фигуристка тренируется у Алексея Мишина. Ее соперницами на льду являются Александра Трусова, Алена Косторная, Евгения Медведева. Последняя недавно вновь вернулась в команду к Этери Тутберидзе.