71-летняя Пугачева в струящемся приталенном платье подчеркнула фигуру

Похоже, что Алла Пугачева решила отдохнуть от своих любимых нарядов длины мини. Ранее в платье в пол она спела вживую на одной из вечеринок. На этот раз жена Максима Галкина появилась в подобном наряде уже в своем доме. Снимок опубликован в Instagram.

71-летняя Пугачева облачилась в струящееся приталенное платье длины макси с длинными рукавами. И тут Примадонна не изменила своему любимому черному цвету. Фасон наряда подчеркнул стройную фигуру артистки, а V-образный вырез сделал акцент на зоне декольте. От любимой объемной укладки артистка решила отдохнуть.

«На себя не похожа! Не сразу узнала Аллу», — писали пользователи Сети.

Уже много лет Алла Борисовна тесно дружит с дизайнером Алишером, который хотел ее отучить от одежды темных оттенков. Но если с фасонами нарядов артистка смело играет, то черному цвету отдает предпочтение очень часто.