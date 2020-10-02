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71-летняя Пугачева в струящемся приталенном платье подчеркнула фигуру

Примадонна поделилась снимком из собственного дома.

71-летняя Пугачева в струящемся приталенном платье подчеркнула фигуру
Алла Пугачева. Фото: instagram.com/elizaveta_galkinaa

Похоже, что Алла Пугачева решила отдохнуть от своих любимых нарядов длины мини. Ранее в платье в пол она спела вживую на одной из вечеринок. На этот раз жена Максима Галкина появилась в подобном наряде уже в своем доме. Снимок опубликован в Instagram.

71-летняя Пугачева облачилась в струящееся приталенное платье длины макси с длинными рукавами. И тут Примадонна не изменила своему любимому черному цвету. Фасон наряда подчеркнул стройную фигуру артистки, а V-образный вырез сделал акцент на зоне декольте. От любимой объемной укладки артистка решила отдохнуть.

«На себя не похожа! Не сразу узнала Аллу», — писали пользователи Сети.

Уже много лет Алла Борисовна тесно дружит с дизайнером Алишером, который хотел ее отучить от одежды темных оттенков. Но если с фасонами нарядов артистка смело играет, то черному цвету отдает предпочтение очень часто.

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