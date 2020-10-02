«Нет ничего из ряда вон выходящего»: Смехова в пальто-халате сделала акцент на аксессуарах

Недавно Алика Смехова побывала на одной из вечеринок. В компании других звездных подруг, среди которых были Татьяна Навка, Инна Маликова и другие, она отмечала день рождение дочери Светланы Ермоловой. Для этого мероприятия Смехова выбрала белое воздушное платье. На этот раз актриса в одежде такого же оттенка отправилась на съемки ТВ-программы. Образ Смеховой специально для портала Teleprogramma.pro разобрал дизайнер Сергей Никулин.

«Повседневный образ. Нет ничего такого из ряда вон выходящего. Если говорить про цветовые сочетания, то они классические. Синий и белый. Пальто-халат тоже классическая история. Осень-зима — это всегда вязаная одежда. Ни плохо, ни хорошо. Имеет место быть, почему бы и нет», — рассказал Никулин.

Стоит отметить, что акцент в своем луке Смехова сделала на аксессуарах. Так, к примеру, она подобрала к аутфиту шелковый синий платок, украсив им линию декольте.

Справка Teleprogramma.pro:

Сергей Никулин — выпускник факультета дизайна костюма МХПИ. Создает стильные образы для важных мероприятий и фотосессий. В ноябре 2019-го его работы были на выставке в Гостином дворе.