«Дрожу и трепещу»: 47-летняя Высоцкая в алом свитере с объемным воротником предстала в машине

Жена 83-летнего режиссера Андрея Кончаловского поделилась с поклонниками в Instagram свежим снимком. Юлия Высоцкая позировала на заднем сиденье авто, направляясь в театр. Примечательно, что актриса рассекретила место назначения, дав понять, что она пребывает в весьма приподнятом настроение. К тому же, знаменитость испытывала легкое волнение.

«В театр! Ура — «Сцены из супружеской жизни», играем сегодня! Волнуюсь, дрожу и трепещу… Соскучилась», — отметила актриса.

Перед объективом фотокамеры Высоцкая предстала в алом монохромном наряде. Так, возлюбленная режиссера облачилась в модный свитер с объемным воротником и атласную юбку того же насыщенного оттенка. Акцент знаменитость сделала на талии, подобрав широкий контрастный пояс черного цвета.

Ранее Юлия призналась, что кормит Андрея Кончаловского блюдами, которые она готовит в проекте «Едим дома». Все, что остается после съемок телеведущая забирает для мужа. Возлюбленный актрисы с удовольствием лакомиться теми деликатесами, которые предлагает ему жена. Режиссер ценит такую заботу и считает, что Высоцкая прекрасно готовит.