«Стильняшный лук»: Решетова в камуфляжных брюках и на шпильках продемонстрировала фигуру

24-летняя модель Анастасия Решетова, несмотря на бизнес и материнские хлопоты, не забывает уделять время себе любимой. Девушка не только посещает бьюти-процедуры, но и внимательно выбирает модные образы. Фото своего нового аутфита Решетова разместила в Stories личного профиля.

Анастасия надела черную водолазку и камуфляжные брюки, дополнив образ черными ботильонами на шпильке. Имидж-стилист Teleprogramma.pro Ольга Трофимова прокомментировала наряд знаменитости.

«Абсолютно стильняшный лук у Анастасии. Встав на шпильку, она сделала образ более дерзким. У нее замечательно получается правильно демонстрировать свои красивые формы», — похвалила выбор модели стилист.

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Трофимова подчеркнула, что стиль «милитари» является трендом сезона. А вещи во всевозможных оттенках камуфляжа мега популярны в последнее время.

«Стиль абсолютно молодежный», — резюмировала модный эксперт.

Справка Teleprogramma.pro:

Ольга Трофимова — профессиональный имидж-стилист, персональный стилист, шопер, преподаватель учебного центра «Бьюти поинт», опыт работы — свыше 10 лет.