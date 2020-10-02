«Роскошно сидит!»: Мария Горбань устроила постельную фотосессию в нижнем белье

Актриса Мария Горбань в Instagram поделилась красивой фотографией в нижнем белье. На снимке она стоит на коленках на кровати и смотрит в даль.

«Красивое нижнее белье придает уверенность, не правда ли?» Мария Горбань

«Как роскошно сидит!» «Красивая фигура, на которой и белья не надо», «Маша, тебе в любом белье будет хорошо», «Фигура у Маши, конечно, вообще отпад», «Красоточка! Поделитесь, как вам удается быть в такой прекрасной форме?» — поинтересовались у звезды сериала «Кухня» подписчики.

Напомним, что 33-летняя Мария Горбань в последнее время не перестает удивлять поклонников. Она разместила целую серию фотографий с Мальдив и турецкого Бодрума, где отдыхала. Причем некоторые кадры были достаточно откровенными. Добавим, что на отдых она уехала со своим любимым человеком — оператором Кириллом Зоткиным. От предыдущих отношений у нее есть дочь Стефания. Девочке в этом году исполнилось уже шесть лет. Она также была с мамой в жарких странах.