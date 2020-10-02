«Волшебный вечер»: Снигирь позировала на ММКФ в бриллиантовых серьгах и желтом платье в пол

Актриса Юлия Снигирь в Instagram поделилась кадрами с Московского международного кинофестиваля, где она стала одной из главных действующих лиц. Для прохода по красной дорожке она выбрала шикарное желтое платье в пол с глубоким декольте и бриллиантовые серьги. Актриса, безусловно, очень удачно подобрала наряд для яркого выхода в свет. Сопровождал ее муж, актер Евгений Цыганов.

«Волшебный вечер. Волшебное кино «Серебряные коньки». Спасибо организаторам ММКФ и создателям фильма!»

Юлия Снигирь

«Желтый цвет вам очень к лицу. И декольте, конечно, класс», «Шикарная женщина», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что Евгений Цыганов ради Юлии Снигирь несколько лет назад ушел от своей жены, актрисы Ирины Леоновой, оставив ее с семью детьми. В 2016 году Снигирь родила сына Федора от Цыганова. Как рассказывала актриса, именно с этим мужчиной она обрела женское счастье.