Бузова, Топалов и Тодоренко учатся кататься на коньках: что происходит за кулисами шоу…
Видео
«Загугли звезду»: Ирина Слуцкая откровенно рассказала о неизлечимой болезни и личной жизни
Видео

Снаткина позировала с мужем на ММКФ в платье со смелыми разрезами и серьгами из белого золота

Актриса оказалась одной из немногих, кто решил соблюсти дресс-код вечера — тотал блэк.

Снаткина позировала с мужем на ММКФ в платье со смелыми разрезами и серьгами из белого золота
Анна Снаткина и Виктор Васильев. Фото: Globallookpress.com

Актриса Анна Снаткина появилась на красной дорожке Московского международного кинофестиваля вместе с мужем Виктором Васильевым. Звезда оказалась одной из немногих, кто соблюдал дресс-код вечера — тотал блэк.

Анна Снаткина и Виктор Васильев
Анна Снаткина и Виктор Васильев. Фото: Иван Макеев/КП

Отметим, что Анна Снаткина выбрала для похода по красной дорожке элегантное черное платье со смелыми разрезами в зоне декольте.

Кроме того, у нее можно было увидеть красивые рокерские серьги из белого золота с бриллиантами. Даже подводка оказалась под цвет шикарных бриллиантов — серебристая.

Отметим, что нынешний Московский международный кинофестиваль проходит без его идейного вдохновителя — режиссера и актера Никиты Михалкова. Всему виной пандемия коронавируса. Михалков решил не рисковать и ни с кем не контактировать. А вот его жена Татьяна Михалкова оказалась куда смелее. Именно она общалась в отсутствии мужа с гостями светского мероприятия, сообщает «Комсомольская правда».

Тэги

Анна СнаткинаАнна Снаткина последние новостиВиктор ВасильевЗвездный стильММКФмода и стильТатьяна Михалкова