Снаткина позировала с мужем на ММКФ в платье со смелыми разрезами и серьгами из белого золота

Актриса оказалась одной из немногих, кто решил соблюсти дресс-код вечера — тотал блэк.

Актриса Анна Снаткина появилась на красной дорожке Московского международного кинофестиваля вместе с мужем Виктором Васильевым. Звезда оказалась одной из немногих, кто соблюдал дресс-код вечера — тотал блэк.

Отметим, что Анна Снаткина выбрала для похода по красной дорожке элегантное черное платье со смелыми разрезами в зоне декольте.

Кроме того, у нее можно было увидеть красивые рокерские серьги из белого золота с бриллиантами. Даже подводка оказалась под цвет шикарных бриллиантов — серебристая.

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Отметим, что нынешний Московский международный кинофестиваль проходит без его идейного вдохновителя — режиссера и актера Никиты Михалкова. Всему виной пандемия коронавируса. Михалков решил не рисковать и ни с кем не контактировать. А вот его жена Татьяна Михалкова оказалась куда смелее. Именно она общалась в отсутствии мужа с гостями светского мероприятия, сообщает «Комсомольская правда».