Анастасия Костенко в платье с откровенным декольте поразила хоккейных болельщиков

На протяжении многих лет Анастасия Костенко мечтала стать журналистом и даже поступала в высшее учебное заведение, но до диплома дело не дошло. Теперь же, уже второй год, жена футболиста Дмитрия Тарасова осваивает азы профессии в Высшей школе «Останкино». Недавно ее пригласили вести шоу о хоккее на ТВ в Казани, где семья сейчас и живет. Ранее Тарасов подписал контракт с местным «Рубином».

После первого выпуска шоу об «Ак Барсе» Костенко закидали злостными комментариями. Пользователи Сети утверждали, что у нее нет профессионализма и хоккейной терминологией девушка не владеет. Но Настя не сдается, а продолжает упорно работать. Заодно и телезрителей радовать новыми нарядами. На очередном эфире модель появилась в маленьком черном платье с геометрическим рисунком из пайеток и объемными плечами. А изюминки ему добавляло большое декольте.

больше по теме От Dior: Анастасия Костенко в пальто шоколадного оттенка прогулялась по осенней Казани Модель отдала предпочтение классическому стилю.

В конце лета стало известно, что Костенко подала в суд на мужа. Теперь Тарасов будет платить алименты их общим дочкам. Как выяснилось позже, таким образом пара решила сэкономить семейный бюджет и сократить выплаты первой дочери Дмитрия от Оксаны Пономаренко.