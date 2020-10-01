«Нет трендовых акцентов»: Волочкова похвасталась красным вечерним платьем

Артистка балета Анастасия Волочкова известна своими яркими образами не только на сцене, но и в жизни. Недавно танцовщица опубликовала видео, в котором предстала в платье алого цвета. Волочкова сняла обзор своей домашней версии Большого театра и разместила видеоролик в личном профиле.

Примечательно, что для презентации своей творческой мастерской Анастасия выбрала наряд ярко-красного цвета. Именно в таких тонах выполнены декорации миниатюрного и настоящего Большого театра. Стилист портала Teleprogramma.pro Ольга Трофимова рассказала, чего не хватило образу артистки.

«Атмосфера творческого храма Анастасии передается в ее образе. К красному она выбрала привычный красный цвет, который является сам по себе цветом страсти, силы, мощи и яркой личности. Именно ей Анастасия и является», — отметила модный эксперт. «Длинное струящееся платье в пол с роскошным вырезом, демонстрирующим стройные ножки, v-образный вырез охватили силуэт, как вторая кожа», — добавила Трофимова.

По словам стилиста, наряд Волочковой смотрится остро и стильно, но ему не хватает модной изюминки:

«Классический лаконичный стиль, но нет трендовых деталей или акцентов. Например, жакет в стиле глэм-рок. Образ стал бы более острым и дерзким».

Справка Teleprogramma.pro:

Ольга Трофимова — профессиональный имидж-стилист, персональный стилист, шопер, преподаватель учебного центра «Бьюти поинт», опыт работы — свыше 10 лет.