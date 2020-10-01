Акцент на ноги: Каменских в шортах с высокой талией и белом жакете подчеркнула загорелую фигуру

Настя Каменских недавно провела неделю на море. Она остановилась на вилле с Потапом. Они устраивали морские прогулки, наслаждаясь хорошей погодой. Певица также неустанно публиковала фото в купальнике. Девушка постройнела, поэтому хвасталась результатом своих стараний. Поклонники не раз критиковали артистку за смелые фото, но многие отмечали, что не видели такой подтянутой фигуры.

Накануне Настя покинула курорт. Однако напоследок она успела сходить с возлюбленным на свидание. Девушка похвасталась образом, в котором провела последний вечер у моря. Певица позировала на фото в топе-бандо, шортах с высокой талией и жакете с необычными рукавами. Белоснежный наряд подчеркнул ее фигуру и бронзовый загар. Каменских в луке сделала акцент на свои постройневшие ноги. Потап оделся подстать жене, в полосатую футболку, песочные шорты и шляпу.

«Образ на двоих», — написала звезда.

Поклонники восхитились гармоничной парой. Многие отметили, что Настя похорошела, а ее мужа сравнили со Сильвестром Сталлоне. «Какие шикарные», «Идеальная длина, чтобы показать ноги», «Словно невеста», «Как вам идет белый», «Так еще более загорелая», «Ну просто роскошная», «Такой изысканный наряд, со вкусом», «Настя, вам идет такие вещи», «Красота может быть и такой», — прокомментировали пост подписчики.