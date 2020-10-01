«Нереальная красотка!»: Джанабаева похвасталась формами в черном силуэтном платье

Экс-солистка группы «ВИА Гра» Альбина Джанабаева счастлива в браке с певцом Валерием Меладзе. Звезды воспитывают двоих сыновей, которых оберегают от публики. Но совсем недавно они рассказали, чем увлекаются их отпрыски, а также поделились планами на их будущее.

Джанабаева в свои 41 год обладает безупречными формами. И при удобном случае старается похвастаться фигурой, выбирая для этого правильные наряды. На этот раз артистка облачилась в черное платье актуальной длины миди с глубоким вырезом, которое подчеркнуло все достоинства ее фигуры. В качестве обуви звезда выбрала изумрудные туфли на шпильке. Поклонники пришли в настоящий восторг.

«Вы нереальная красотка!!!! Неописуемая!», «Красотка», «Фигура супер,красотка!», «Вы красавица», «Красивая женщина», — не обошлись без комплиментов фолловеры.

Для загородных прогулок Джанабаева предпочитает удобство и комфорт в одежде. Недавно в парке она была замечена в белоснежном total look, чем привлекла повышенное внимание фанатов.