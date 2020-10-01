«Красиво смотрится»: Судзиловская появилась на светской вечеринке в белом классическом костюме с лампасами

Телеведущая Олеся Судзиловская показала новый вечерний образ. Свежий снимок знаменитость разместила на личной странице в сети.
Жена предпринимателя Сергея Дзебаня была приглашена на вечеринку по случаю дня рождения журналиста и продюсера Александра Митрошенкова. Для торжества актриса фильма «Домашний арест» выбрала белый брючный костюм с серебристыми вставками по бокам. Также знаменитость дополнила образ посеребренными серьгами.
Стилист и дизайнер портала Teleprogramma.pro Сергей Никулин рассказал, в чем преимущество наряда Судзиловской.
«Цвет, фасон — все прекрасно! На красивых людях всегда все красиво смотрится», — высказался дизайнер о наряде актрисы.
Модный эксперт предположил, что костюм может быть творением модного дома Loro Piano.
«Это классический костюм. Актриса отправилась на светское мероприятие, соответственно, она выбрала официальный стиль», — отметил модный эксперт. «Однако, стразы на лампасах рукавов и брючин делают образ более вечерним. Это уникальная конструкция, которая служит и вечерним, и официальным нарядом. Микс спорта и классики давно вошел в обиход», — заявил Никулин.
Справка Teleprogramma.pro:
Сергей Никулин — дизайнер. Пришел в модную индустрию в 2002 году. Постоянно сотрудничает с Коладиумом Студия, стилистом Павлом Охапкиным. Создавал образы для Vello Trend Vizeon и «Весеннего Вернисажа» на Российских и Международных конкурсах.