«Я рядом всегда»: Юлия Ковальчук показала, как выглядела в пышном платье-бюстье в день свадьбы

Юлия Ковальчук когда-то была солисткой группы «Блестящие», а потом стала строить сольную карьеру. Пять лет она встречалась с Алексеем Чумаковым перед тем, как они все же решили пожениться. А в 2017 году у них родилась долгожданная дочка Амелия. Девушка скрывала беременность, а теперь пара предпочитает прятать от посторонних глаз и свою наследницу. При этом они живут в роскошном доме, где у девочки есть своя комната, а также часто возят ее в Испанию, где также имеют жилье.

Недавно Юлия вернулась к работе после карантина. Она вновь стала появляться на светских раутах и участвовать в разных съемках. Но 1 октября стало для нее особенным. В этот день супруги отмечают годовщину со дня свадьбы. По такому случаю певица опубликовала редкие свадебные снимки. На них Ковальчук позирует в пышном платье-бюстье молочного цвета. Акцент на талии был сделан из пояса со сверкающими камнями. Юбку из фатина украшала драпировка. Не обошлось без длинной фаты. А жених предстал в традиционном черном смокинге.

«7 лет со свадьбы — как один вдох! Я рядом всегда…1/3 нашей жизни почти 13 лет», — написала звезда.

Коллеги, друзья и поклонники принялись поздравлять пару. Многие считают их очень гармоничными. «Безумно красивая пара!», «Поздравляю! Очень красивое платье!!», «Счастья!!! Такие хорошенькие», «Поздравляю вас, дорогие!!!! Вы прекрасная пара», «Счастья вам длинною в жизнь!», «Глаза горят как тогда так и сейчас! Пусть так будет всегда», «Юля, какая же вы гармоничная пара!!! Вы так дополняете и вдохновляете друг друга!» — прокомментировали пост подписчики.