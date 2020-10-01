«Всегда актуально»: Саша Савельева для съемок на обложку глянца выбрала платье в стиле 70-х

Дизайнер одежды Сергей Никулин отметил, что выглядит артистка в нем потрясающе.

Певица Саша Савельева совсем недавно появилась в числе приглашенных звезд на дне рождения продюсера Артема Сорокина. Девушка выбрала строгую классику и блистала на вечере в черном брючном костюме.

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А вот для съемок на обложку для женского глянца девушка предпочла более женственный образ. Савельева предстала в струящемся платье на тонких бретелях с юбкой плиссе и массивных украшениях.

Мы обратились к дизайнеру одежды Сергею Никулину за оценкой образа звезды. Фэшн-эксперт заметил, что певица не прогадала, выбрав очень женственный наряд.

«Ирина Савельева решила предстать в образе девушки 70-х. Максимально женственный полуприлегающий силуэт — это всегда актуально, несмотря на тренды. Такое платье подчеркивает красоту женской фигуры, потому что очень сексапильно смотрится, с фантазийным намеком. По цветовой гамме все отлично, по аксессуарной линии — тоже. Наряд подходит нашей героине невероятно, выглядит потрясающе», — отметил Сергей Никулин.

Справка Teleprogramma.pro: Сергей Никулин окончил факультет дизайн костюма в МХПИ. Занимается созданием стильных образов для важных мероприятий и для модных фотосессий.