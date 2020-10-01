«Расцветка нравится всем»: Стеша Маликова в рубашке свободного кроя получила комплимент от папы

Стеша Маликова является дочерью Дмитрия Маликова. Девушка учится в МГИМО. Несмотря на карантин, она перешла на четвертый курс. Более того, наследница артиста воплотила свою мечту и выпустила коллекцию летних нарядов. Она и сама с радостью носит блузки, платья и пояса собственного бренда. Девушка была так вдохновилась успехом, что теперь готовит коллекцию вечерних образов для Нового года.

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Тем временем Стеша не перестает радовать поклонников стильными образами. С наступлением осени короткие мини она носит все реже. Теперь девушка находит способы, чтобы сделать повседневные луки более «вкусными». Накануне дочка Маликова облачилась в широкие серые джинсы с высокой посадкой, а также рубашку оверсайз необычного кроя. Наряд скрыл фигуру молодой студентки. Она призналась, что наряд понравился ее папе, от которого она услышала комплимент.

«Рубашка, которую захотел даже папа, но увы, пока что только женские жакеты. Но это пока. Эта расцветка нравится всем, кто видел ее на мне», — отметила Стеша.

Поклонники восхитились современным луком звезды. Многие посчитали, что девушке идет такой стиль. «Стеша, какая ты красивая!», «Бесподобная девочка», «Бесформенные вещи уже топчик», «В этом образе не хватает изюминки», «Женственные платья вам идут больше», «Такой сорванец», «Рубашке папе тоже подойдет», — стали обсуждать кадр пользователи Сети.