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«Совершенно сногсшибательно»: Алсу выбрала «мегакрутой» костюм с укороченными брюками

Образ певицы на вечеринке прокомментировала профессиональный имидж-стилист Ольга Трофимова.

«Совершенно сногсшибательно»: Алсу выбрала «мегакрутой» костюм с укороченными брюками
Алсу. Фото: Global look press.

Алсу предстала на светском мероприятии, посвященном дню рождения Александра Митрошенкова, в ярком красном брючном костюме. Увидев певицу в этом образе, имидж-стилист Ольга Трофимова восхитилась: «Как вишенка на торте!» Лук, по словам эксперта, сильно выделяет его хозяйку из окружающих.

«Красивая, харизматичная в жизнеутверждающем красном Алсу выглядит совершенно сногсшибательно, стильно и элегантно. Как ей удается совместить все в своих образах — конечно вопрос. Наблюдая за Алсу, видишь, как она все продумывает до мельчайших подробностей.

Ее костюм состоит из классического кроя жакета, но с укороченными брюками. Плюс — трендовая цепочка, которая так популярна в этом сезоне. Благодаря ей лаконичный красный костюм с продуманными черными аксессуарами выглядит мегакрутым и стильным», — прокомментировала эксперт для Teleprogramma.pro.

Справка Teleprogramma.pro

Ольга Трофимова – имидж-стилист с более чем 10-летним стажем работы в фэшн-индустрии. Создает модные образы, сотрудничает с вип-персонами как шопер, преподает в учебном бьюти-центре.

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