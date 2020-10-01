«Совершенно сногсшибательно»: Алсу выбрала «мегакрутой» костюм с укороченными брюками

Алсу предстала на светском мероприятии, посвященном дню рождения Александра Митрошенкова, в ярком красном брючном костюме. Увидев певицу в этом образе, имидж-стилист Ольга Трофимова восхитилась: «Как вишенка на торте!» Лук, по словам эксперта, сильно выделяет его хозяйку из окружающих.
«Красивая, харизматичная в жизнеутверждающем красном Алсу выглядит совершенно сногсшибательно, стильно и элегантно. Как ей удается совместить все в своих образах — конечно вопрос. Наблюдая за Алсу, видишь, как она все продумывает до мельчайших подробностей.
Ее костюм состоит из классического кроя жакета, но с укороченными брюками. Плюс — трендовая цепочка, которая так популярна в этом сезоне. Благодаря ей лаконичный красный костюм с продуманными черными аксессуарами выглядит мегакрутым и стильным», — прокомментировала эксперт для Teleprogramma.pro.
Справка Teleprogramma.pro
Ольга Трофимова – имидж-стилист с более чем 10-летним стажем работы в фэшн-индустрии. Создает модные образы, сотрудничает с вип-персонами как шопер, преподает в учебном бьюти-центре.