«Мегапопулярны в этом сезоне»: Утяшева в силуэтном платье и тренче появилась на модном показе

Ляйсан Утяшева за последние несколько лет сильно преобразилась. Девушка смогла сбросить лишние килограммы после родов. По словам самой спортсменки, она долгое время позволяла себе есть все, что хотелось. Однако теперь телеведущая взяла себя в руки и не только следит за рационом, но и устраивает тренировки вместе с мужем Павлом Волей. Более того, девушка стала больше интересоваться модой и не жалеет денег на стильные обновки.

Накануне Утяшева провела время в бутике Александра Терехова. Она пришла туда в спортивном костюме, а покинула магазин уже в новом наряде. Телеведущая принарядилась для важного мероприятия. Она посетила модный показ Vesna Fashion Show. Девушка облачилась в песочное силуэтное платье длины миди от Терехова, которое дополнила туфлями-лодочками и сумкой Yves Saint Laurent. Ляйсан накрасила губы алой помадой и сделала аккуратную укладку. На ее шее красовалась крупная золотая цепочка.

После мероприятия телеведущая накинула на плечи длинный тренч песочного оттенка. Она поспешила на работу к мужу. Утяшева решила стать гостьей на очередном шоу Comedy Club.

«Ну что, мать пришла с инспекцией. Сегодня Comedy. Посмотрим, чем занимается мой благоверный», — отметила звезда.

Поклонники восхитились стильным луком экс-гимнастки. Многие отметили, что она похорошела. А для портала Teleprogramma.pro оценила ее образ имидж-стилист Ольга Трофимова.

«Безупречный силуэт! Образ подобран к оттенку кожы с таким приятным кремовым подтоном. На ней платье-футляр и эффектная сумочка в форме сердца розового цвета. Все вместе смотрится настолько лаконично, стильно и в то же время сдержанно. Тренчи мегапопулярны в этом сезоне, а песочная палитра самая удачная, подходит практически каждой девушке, вне зависимости от цвета волос — блондинка, брюнетка, рыжая. Эффектным в этом образе являются тренч и сумочка. Сам лук спокойный и сдержанный. Это стилистически правильно, когда пара элементов в образе являются акцентными, которые мощно забирают на себя внимание, а остальные предметы образа более спокойные, лаконичные, но в тоже время в приятном красивом оттенке. Ляйсан вообще является модницей. Все ее образы абсолютно трендовые и неповторимые. Она смело экспериментирует как с цветом волос, прической, так и с подбором образов для разных мероприятий», — высказалась эксперт.

Справка Teleprogramma.pro

Ольга Трофимова – профессиональный имидж-стилист, персональный стилист, шопер, преподаватель учебного центра «Бьюти Поинт», опыт работы — свыше 10 лет.