«Сексуально и очень современно!»: Михалкова вышла к своим поклонникам в коже и жестком мини

Бывшая участница шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова в свои 37 лет обладает восхитительной фигурой, вызывая у конкуренток зависть, а у мужчин и поклонников — восхищение. Но, как оказалось, внешний вид звезды приводит в восторг не только почитателей, но и профессионалов.

Накануне артистка отметилась в Санкт-Петербурге, побывав на презентации своей книги «Не говори мужчинам «Нет!» в монохромном черном образе. Обладательница длинных и стройных ног пришла на встречу с читателями в облегающем платье длины мини, сочетав его с ботфортами и кожаным жакетом.

«Тот случай, когда я смотрю на образ и мне все очень нравится. А все потому, что он построен гармонично: мини, кожаный жакет, высокие сапоги с широким голенищем и черные очки. Динамично, сексуально и очень современно! Получился такой актуальный тотал лук. Единственное, что можно было бы улучшить, – это выбрать сумку чуть более жесткой формы. А в целом все прекрасно!» — прокомментировала для Teleprogramma.pro образ Михалковой бьютимейкер-стилист Марина Корабель.

Справка Teleprogramma.pro

Марина Корабель — бьютимейкер-стилист, преподает парикмахерское искусство, стиль и макияж. Ее клиентами являются многочисленные российские звезды, включая Юлианну Караулову, Нюшу, Аллу Михееву, Марианну Максимовских и многих других.