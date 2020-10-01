«Баязид бы точно вызвал на халвет»: Бурджу Озберк в оливковом бикини сверкнула точной фигурой

Бурджу Озберк полюбилась поклонникам турецкого сериала «Великолепный век» благодаря своей грациозности, статности и царственному виду. Девушка сыграла в исторической ленте дочку Хатидже султан и Ибрагима паши. Пикантности добавил сюжетный поворот: героиня актрисы полюбила сына хасеки Хюррем султан. Не секрет, что сестра падишаха не ладила с его женой. Таким образом, эта запретная любовь в ракурсе гаремных перипетий была встречена фанатами на ура.

Избранника Бурджу сыграл не менее обаятельный и привлекательный Арас Булут Ийнемли. Молодой человек порадовал поклонников «Великолепного века» харизматичной игрой, миловидной внешностью и дерзким характером. Не устояла и Хуриджихан. Однако в реальной жизни между актерами романа не случилось.

Надо ли говорить, что Бурджу Озберк — настоящая красавица. Актриса лишила фанатов дара речи, появившись на турецком пляже в оливковом бикини, изящные бедра девушка прикрыла парео, вызвав бурную реакцию поклонников.