Вечная девочка: Водянова в мини-платье из белой органзы и молочных сапогах посетила показ Fendi

Наталья Водянова в середине сентября сыграла долгожданную свадьбу с Антуаном Арно. Она живет вместе с французским миллиардером уже почти 10 лет и даже родила от него двоих сыновей. Однако бизнесмен из влиятельной семьи не торопился брать ее в жены. Лишь год назад он попросил руки своей избранницы, но их свадьба сорвалась из-за пандемии коронавируса. Хоть пышное торжество влюбленные отложили, роспись в мэрии состоялась.

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И вот на днях Водянова и Арно в статусе молодоженов посетили показ Dior в рамках Недели моды в Париже. Дождь нисколько не смутил парочку, так как бизнесмен держал зонтик над возлюбленной. А уже 30 сентября модель снова решила выйти в свет. Неизвестно, сопровождал ли ее муж на этот раз, но девушка выбрала крайне женственный и стильный образ total white. Наталья запечатлела себя в мини-платье белоснежного цвета из органзы. Верх наряда был украшен прозрачной тканью с драпировкой на рукавах, а на спине были бархатные пуговицы. Сапоги из кожи в тон наряду и сумка Fendi дополнили лук.

В таком монохромном образе Водянова стала гостьей показала Fendi, который прошел в формате онлайн шоу. Поклонники восхитились тем, как выглядит многодетная мама. От прошлых отношений у нее есть еще трое наследников. Многие удивляются тому, как родив пятерых детей можно быть такой стройной. Более того, модели удается сохранять молодость.