«Будоражит мужское воображение»: Высоцкая в платье с пайетками игриво оголила плечо

47-летняя актриса и телеведущая Юлия Высоцкая не только прекрасно готовит, но и обладает безупречным чувством стиля. Муза и жена Андрея Кончаловского не боится ультрамодных нарядов, обыгрывая их по-своему. Так получилось и с аутфитом, который Высоцкая выгуливала в один из дней Венецианского кинофестиваля.
Телеведущая поделилась снимками, на которых предстала в блестящем платье с пайетками. Звезда расположилась на диване, демонстрируя безупречно загорелые стройные ноги в босоножках на шпильке, а ворот ее наряда ниспадает на одно плечо, оставляя при этом простор для воображения.
«Когда настоящая звезда!» — оценила образ Высоцкой модный эксперт Эвелина Хромченко.
Солидарен с фэшн-экспертом и дизайнер одежды Сергей Никулин. По нашей просьбе он оценил наряд Юлии Высоцкой и не нашел в нем ни малейшей ошибки.
«Юлия Высоцкая предстала в трендовом образе, выбрав платье с пайетками. Это довольно эклектичный наряд, сочетающий несколько модных акцентов: платье мешковатое, как будто с мужского плеча, большое количество складок, драпировок и ниспадающий с плеч ворот. Сами по себе пайетки — это дань моде 80-х годов.
Весь образ получился игривый, потому что будоражит мужское воображение: оголенное плечо, и по фото не очень понятно, что дальше, потому что актриса рукой закрывает обзор. Прям пятерка за образ, потому что на снимках он получился легкий, максимально женственный и игривый!» — похвалил Высоцкую стилист.
Справка Teleprogramma.pro:
Сергей Никулин окончил факультет дизайн костюма в МХПИ и занялся созданием стильных образов для важных мероприятий и модных фотосессий.