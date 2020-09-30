Сила генов: Лиза Галкина в платье-балахоне из шифона повторила знаменитый образ Аллы Пугачевой

Наследница Примадонны, по мнению поклонников, становится все больше похожа на свою маму.

Алла Пугачева обычно редко появляется на публике, а также почти не пользуется соцсетями. Однако с появлением в ее жизни двойняшек Лизы и Гарри, певица постройнела, стала одеваться в более молодежном стиле и теперь время от времени радует фанатов трогательными фото и видео со своим участием. Недавно она отвела наследников в первый класс. Теперь ее утро начинается с совместного раннего завтрака с детьми и их сборов в школу.

Двойняшки с малых лет занимаются с преподавателями, учат несколько языков и тренируют разговорную речь. У малышей появилась своя армия поклонников в Сети. Многие отмечают, что Гарри любит что-то мастерить, а Лиза уже разбирается в моде. На днях она станцевала с Максимом Галкиным танго. На ней были алые брюки кюлоты с лампасами, которые в тренде в этом году.

А теперь в одном из фан-аккаунтов появилось видео, которым раньше делился юморист. В кадре девочка рассказывает о своих впечатлениях о мультфильме «Бонифаций». Лиза предстала в платье-балахоне из шифона с цветочным принтом. Ее волосы были собраны в пучок. Она эмоционально рассказывала сценку из мультфильма, после чего убежала вприпрыжку.

«Пугачевочка в балахоне», — гласит подпись к видео.

Поклонники восхитились дочкой Пугачевой. Многие отметили, что девочка словно скопировала мамин образ, так как Алла Борисовна не раз облачалась в объемные короткие платья из шифона. «Дети это чудо. Классно, мило, душевно», «Надо же, такая хорошенькая..», «Прелесть», «Просто копия мамы», «Как вкус передается, гены сильные», «Мамина красавица», — стали комментировать кадры пользователи Сети.